MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ülkü Ocakları ve Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili estirilen isnat ve ithamların hepsi ayağımızın altındadır"
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları ve partisi hakkında yapılan suçlamaların hiçbirinin gerçek olmadığını belirtti. Bahçeli, bu tür ithamların kendileri için önemsiz olduğunu ve bunların hepsinin geçersiz olduğunu vurguladı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ülkü Ocakları ve Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili estirilen isnat ve ithamların hepsi ayağımızın altındadır"