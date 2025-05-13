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MHP'den Özgür Özel'e Sert Tepki

MHP'den Özgür Özel'e Sert Tepki
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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Devlet Bahçeli'ye yönelik ifadelerini eleştirerek, 'Siyasi menfaatleri uğruna Türkiye'nin çıkarlarını hiçe sayıyor' dedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Siyasi menfaatleri uğruna Türkiye'nin çıkarlarını hiçe sayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, bugün katıldığı bir televizyon programında Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye yönelik kullandığı haddini aşan ifadeler, ne siyasi nezakete sığar, ne de ciddiyetle bağdaşır." ifadesini kullandı.

Büyükataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özel'in, katıldığı bir televizyon programındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

"Siyasi menfaatleri uğruna Türkiye'nin çıkarlarını hiçe sayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, bugün katıldığı bir televizyon programında Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye yönelik kullandığı haddini aşan ifadeler, ne siyasi nezakete sığar, ne de ciddiyetle bağdaşır" değerlendirmesinde bulunan Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla şekillenen Cumhur İttifakı'nın "Terörsüz Türkiye" hedefinin, Türkiye'yi terör belasından kurtaracak, Türkiye'nin zincirlerini kıracak kararlı bir devlet aklının tezahürü olduğunu vurguladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, dün ne dediyse bugün de onu söyleyen, hiçbir zaman çizgisinden sapmayan, ilkeli duruşuyla Türk siyasetinde müstesna bir yere sahip olduğunu belirten Büyükataman, şunları kaydetti:

"Düne kadar hiçbir teröristten rahatsızlık duymayan Özgür Özel, bugün terör örgütünün silah bırakmasından mı rahatsızlık duymaktadır? Özgür Özel, 180 derece dönen siyasetçi arıyorsa aynaya bakmalıdır. Türk milletinin ve devletinin bağımsızlık mücadelesine ömrünü adayan aziz Atatürk'ün partisi olduğunu iddia edip emperyalizmin kapısında demokrasi dilenen CHP'dir. CHP'yi yabancı başkentlerin aparatı haline getiren de bizzat kendisidir. Kuruluş ayarlarından dönen, kurucu kadrolarının izinden sapan, bugünkü CHP yönetimidir."

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel
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