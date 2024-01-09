MHP Bulanık İlçe Başkanı Gazetecileri Ziyaret Etti

MHP Bulanık İlçe Başkanı Zafer Yıkılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecileri ziyaret etti.

Yıkılmaz ve beraberindekiler, ilçedeki yerel ve ulusal basın temsilcilerini ziyaret eden Yıkılmaz, basın mensuplarının her zaman ilçenin güzelliklerini gündeme getirdiğini söyledi.

Basın mensuplarının büyük zorluklarla görev yaptığını belirten Yıkılmaz, "Medya, demokrasinin ana halkalarından biridir. Gazeteciler ise doğru bilgiyi tarafsız yorumla vatandaşlarımıza direkt ulaştırmakla sorumlu meslek mensuplarıdır. Sosyal ve ekonomik zorluklara direnerek ilkeli ve ülke sevdasıyla çalışan gazeteciler her desteği hak etmektedir. Mesleğini icra ederken hiç kimseye minnet etmeyen, kaleminin ve fikriyatının onuruyla çalışan gazetecilerimizin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, en iyi dileklerimi sunuyorum." diye konuştu.