Meteorolojiden yağışlı hava uyarısı

Ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Siirt çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bazı illerde kuvvetli yağışlar ve toz taşınımı görülebilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Ankara, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Çankırı, Hakkari çevreleri ile Antalya'nın iç, Isparta, Burdur ve Van'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Ege'de 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Anadolu'da 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya'da kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor 19

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 22

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 30 - İSTANBUL