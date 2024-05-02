Mesleki ve teknik lise öğrencilerine ödül

Teknik Elemanlar Derneği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla mesleki ve teknik lise öğrencilerine yönelik düzenlenen "Bir Fikir Bir Proje" yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Yarışmanın finalistleri, Esenler Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde eserlerini sergiledi. Jüri üyeleri, farklı alanlarda proje hazırlayan mesleki ve teknik lise öğrencilerinin sunumlarını dinleyerek puanladı.

Yarışmaya Baykar Milli Teknoloji ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesinden katılan "Mindkeep" grubu, Alzheimer hastaları için geliştirdikleri akıllı bileklik projesini tanıttı.

Grup üyesi Habibe Yılmaz, bilekliğin iç mekanizmasını gösteren prototipteki sesli hatırlatıcı, konum takibi ve acil durumlarda vasiye haber verme imkanı sağlayan modülleri anlattı.

Projeyi iki ayda tasarladıklarını aktaran Yılmaz, "Giyilebilir teknoloji yapmak istedik. Bir haberde Alzheimer hastalarının yaşadıkları zorlukları gördük ve buna çözüm düşündük. Alzheimer hastalarının güvenliğini her an takip edecek ve hayatlarını kolaylaştıracağız." diye konuştu.

Aynı okuldan Yusuf Arda Baykal, arkadaşı Kerem Uçar ile hazırladıkları "Sistematik" adlı projeyle kendi kendine suyu toplayabilen ve çevreye duyarlı bir su toplama sistemi tasarlamaya çalıştıklarını, yağmur ve sis yardımıyla temiz su elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Baykal, Rize'de doğup büyüdüğünü belirterek, "Bizim oralarda sis ve yağmur çok sık görülür. Bu projeyi düşünmemde bana bu fikir verdi." dedi.

Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Formaldehit Ölçer ile Alerji ve Egzamaya Son" adlı projelerini tanıtırken, takım üyesi Talha Özçelik, geliştirdikleri cihazla ortamdaki virüsleri temizlemeyi amaçladıklarını kaydetti.

Ayhan Arı Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Eray Genç, "Güneş Panellerinde Verim Artırma" adlı projesine ilişkin bilgi verdi. Genç, güneşin açılarına göre dönebilen ve yağmur yağdığında kendi kendini temizleyebilen paneli anlattı.

İSOV Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Mirza Kıraç Kiraz, sınıflardaki yoklama defterlerinin kaldırılması fikrinden yola çıkarak yazılımını yaptığı "Öğrenci Takip Sistemi" adlı projesini tanıttı.

Kiraz, okul ve sınıfların girişine yerleştirilecek turnikeli sistemle öğrenciler, öğretmenler ve personelin yoklamasının otomatik olarak alınabileceğini, böylece daha güvenli bir okul ortamı oluşturulmasını amaçladığını söyledi.

Yarışmanın organizatörlerinden Teknik Elemanlar Derneği İstanbul Şube Başkanı Selim Kaya, 2017'de hayata geçirdikleri yarışmanın bu yılki finaline 50 takımın kaldığını dile getirdi.

Yarışmayı, teknik liselerin ağırlık ve önemini artırmak için düzenlediklerini kaydeden Kaya, "Yıl içinde sadece yarışma yapmıyor, konferanslar ve paneller de düzenliyoruz. Okul müdürlerimizden gelen ihtiyaçlara göre sempozyum ya da panellerin konularını belirleyip, öğrencilerimize bilgi ve tecrübe aktarımı yapıyoruz. Türkiye'de 'Bir Fikir Bir Proje' benzeri yarışmalar var ama meslek liselerine yönelik tek yarışma bizim yarışmamız." dedi.

Ödüller sahiplerini buldu

Sunumların ardından jüri üyeleri, kazanan yarışmacıları belirledi.

Proje kategorisinde dereceye giren takımların tamamı Baykar Milli Teknoloji ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nden olurken, "Kendinden Isıtmalı Termos" projesi birincilik, "Best Recylist" projesi ikincilik, "Senin Kokun" projesi ise üçüncülük ödülüne değer görüldü.

Fikir kategorisinde Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin "Alzheimer Erken Tanı Kiti olarak Giyilebilir Teknoloji" projesi birincilik, Pendik Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin "Yeşil Dost" projesi ikincilik, İSOV Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin "Öğrenci Takip Sistemi" projesi ise üçüncülük ödülünü aldı.

Dereceye girenlere para ödülü ve plaket takdim edildi.