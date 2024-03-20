Merzifon'da Okul Servis Araçları Denetlendi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, okul servis araçlarını denetlemeye devam ediyor.

Ekiplerin 47 aracın evrakını incelediği denetimde, personel ve öğrencilerin emniyet kemerleri kontrol edildi.

Servis araçlarının yönetmelikte belirtilen şartlara uygunluğunu kontrol eden ekipler, sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve araçlara fazla yolcu almamaları konusunda uyardı.

Trafik kazalarının engellenerek can ve mal kaybının önlenmesi ve güvenli trafik akışının sağlanmasına yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.