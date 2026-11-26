Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna'nın gelecek yıllarda yeterince desteklenmesinin sağlanması gerektiğini söyledi.

Merz, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği'nin (AB) 2028-2034 bütçesine ilişkin müzakerelerde bulunmak amacıyla düzenlenen AB Liderler Zirvesi öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AB'nin 2028-2034 dönemine ilişkin bugün Çok Yıllı Mali Çerçeve'ye (MFF) dair müzakerelere başlayacaklarını ifade eden Merz, bunun AB'nin geleceği ve önümüzdeki yıllarda Avrupa siyasetinin geleceğinin ele alınması anlamına geldiğini belirtti.

Merz, AB bütçesine ilişkin şu anda masada olan önerilerin anlaşma için bir zemin oluşturmadığını yineleyerek, "Hacmi hala çok yüksek. Bunun hepsinin üye devletler tarafından karşılanabilir olması gerekiyor. Avrupa'nın sağlam bir finansmana ihtiyacı var." dedi.

AB'de yeni borçlara izin verilmediğini ve aynı zamanda güvenilir şekilde yerine getirilmesi gereken görevlerin bulunduğunu vurgulayan Merz, bu görevlerin ekonominin gelişmesi ve güçlü bir savunma kapasitesine sahip olması olduğunu belirtti.

Merz, bunun Ukrayna için de geçerli olduğunu vurgulayarak, "Ukrayna'nın da önümüzdeki yıllarda yeterince desteklenmesini sağlamalıyız. Bu, hem askeri hem de insani açıdan geçerlidir." dedi.

İnsani boyutun küçümsenmemesi gerektiğini aktaran Merz, Ukrayna'ya kış aylarında ve bu ülkenin yeniden inşa edilmesinde yardımcı olunması gerektiğini dile getirdi.

Merz, bunların AB'de hep birlikte yerine getirilmesi gereken görevler olduğunu kaydetti.

Bütçe görüşmelerinde uzlaşmaya yönelik istek olduğunu gördüğünü ifade ederek, henüz müzakerelerin başında olduklarını belirtti.

Merz, "Avrupa, hareket kabiliyetini korumalı ve egemen hale gelmelidir. Orta vadeli mali çerçeve de buna uygun olmalı ve buna hizmet etmeli." şeklinde konuştu.

Ukrayna'ya verilen destek ile AB bütçesi arasında bir bağlantı bulunduğunu aktaran Merz, "Burada yaptığımız şeyi savaşı uzatmak için yapmıyoruz. Burada yaptığımız şey, savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek içindir." dedi.

Bunu ayrıca çok zor bir durumda olan ülkeye ve o ülkenin insanlarına yardım etmek için yaptıklarını ifade eden Merz, bu savaş sona ermediğinde Avrupa'da kimsenin Ukrayna'dan yeni mülteci akınlarının gelmesinde bir çıkarı olmayacağını kaydetti.

Kaynak: AA