Mersin ve Hatay'da 19 Mayıs törenleri düzenlendi

Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kutlama programı gerçekleştirildi.

Etkinlikte halat çekme, çuval giyme ve yoğurt yeme yarışmaları düzenlendi, çeşitli gösteriler sunuldu.

Tarsus'ta da Cumhuriyet Alanı'nda yapılan törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Törenin ardından katılımcılar, Atatürk Caddesi'ndeki Yarenlik Alanı'na yürüdü.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan program, kapalı spor salonunda devam etti.

Kaymakam Murat Sefa Demiryürek ve Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'in katıldığı etkinlikte halk oyunları ekibi ile sporcular gösteri yaptı.