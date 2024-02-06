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Mersin'in Gülnar ilçesinde deprem anma programı düzenlendi

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Mersin'in Gülnar ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programı düzenlendi. CHP İlçe Başkanlığındaki programa, Başkan Mesut Bakır, CHP'nin Gülnar Belediye Başkan adayı Bayram Ali Dede ve partililer katıldı. Anmada, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programı yapıldı.

CHP İlçe Başkanlığındaki programa, Başkan Mesut Bakır, CHP'nin Gülnar Belediye Başkan adayı Bayram Ali Dede ve partililer katıldı.

Anmada, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

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