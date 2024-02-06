Mersin'in Gülnar ilçesinde deprem anma programı düzenlendi
Mersin'in Gülnar ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programı düzenlendi. CHP İlçe Başkanlığındaki programa, Başkan Mesut Bakır, CHP'nin Gülnar Belediye Başkan adayı Bayram Ali Dede ve partililer katıldı. Anmada, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu.
Mersin'in Gülnar ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programı yapıldı.
CHP İlçe Başkanlığındaki programa, Başkan Mesut Bakır, CHP'nin Gülnar Belediye Başkan adayı Bayram Ali Dede ve partililer katıldı.
Anmada, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu.