Mersin'de Turfanda Karadut Hasadı Başladı

Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altında yetiştirilen turfanda karadut hasadı başladı. Karadutların %70'i Dubai, Katar ve Irak'a ihraç ediliyor. Yetiştirilen karadutların, tamamen doğal yöntemlerle elde edildiği ve iç pazara da sunulduğu belirtiliyor.

Silifke Ovası'nda yaklaşık 250 dönümlük alanda yetiştirilen karadut hasadından 600 ton rekolte bekleniyor. Tamamen doğal ve ilaçsız yöntemlerle yetiştirilen karadut üretimin yüzde 70'i Dubai, Katar ve Irak'a ihraç edilirken, kalan yüzde 30'u iç pazarda tüketiciyle buluşuyor. Aroması, iri taneleri ve raf ömrünün uzunluğu ile talep gören karadutun bahçede kilosu 150 liradan alıcı buluyor. İlçede 81 üreticinin tamamen doğal ve ilaçsız yöntemlerle karadut yetiştirdiğini belirten çiftçilerden Tunahan Yağınlı ve Sevgi Yağınlı, talebin yüksek olduğunu vurgulayarak, "Dut hasadı bu yıl çok verimli geçiyor. Talebe yetişmekte zorlanıyoruz. Hasadımız mayıs ayına kadar sürecek. Fiyat ve verim üreticiyi mutlu etti" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
