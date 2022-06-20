Mersin'de sulama havuzuna giren çocuk boğuldu Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde sulama havuzuna giren 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde sulama havuzuna giren 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Darıseki Mahallesi'ndeki sulama havuzuna giren Muhammed Halid Kır'ın boğulduğunu gören arkadaşı durumu ailesine bildirdi. Çocuğu sulama havuzundan kurtaramayan ailenin haber vermesiyle bölgeye itfaiye ve dalgıç polisler sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu havuzdan çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cenazesi hastane morguna kaldırıldı. AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel Toroslar Mersin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mersin'de sulama havuzuna giren çocuk boğuldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.