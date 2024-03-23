Mersin'de 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de ev ve araç almak isteyen kişileri "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle dolandırmaya çalıştıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte ev ve araç almak isteyen kişileri "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırdığı öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Adreslerde 6 cep telefonu, 20 banka kartı, dolandırıcılıkta kullanılan belgeler ele geçirilirken, bir şüphelinin otomobilinin torpidosunda oluşturulan bölmede silah, aracın bagajında ise kesici aletler bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.