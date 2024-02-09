Mersin'de Roma Dönemine Ait 108 Sikke ve 20 Obje Ele Geçirildi

Mersin'in Mut ilçesinde Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 108 sikke ve 20 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde bir dedektör, Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 108 sikke, 5 yüzük ve 20 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü.

Ele geçirilen eserler de incelenmesi için Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.