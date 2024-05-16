Mersin'de Öğretmenlerin Hazırladığı Tiyatro Oyunu Sahnelendi
Mersin'in Gülnar ilçesinde, öğretmenlerin hazırladığı 'Kahve Bahane' adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hayata geçirdiği proje kapsamında hazırlanan oyun, Çukurasma Mahallesi'ndeki Tol Kahvehanesi'nde sergilendi. Teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan aile içi problemlerin ele alındığı eser, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, tiyatro oyunuyla aile içi iletişimin önemine dikkati çekmek istediklerini söyledi.
Mersin'in Gülnar ilçesinde, öğretmenlerin hazırladığı "Kahve Bahane" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hayata geçirdiği proje kapsamında hazırlanan oyun, Çukurasma Mahallesi'ndeki Tol Kahvehanesi'nde sergilendi.
Teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan aile içi problemlerin ele alındığı eser, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, tiyatro oyunuyla aile içi iletişimin önemine dikkati çekmek istediklerini söyledi.