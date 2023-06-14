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Mersin'de Kuvvetli Sağanak Sele Neden Oldu

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Mersin Erdemli'nin kırsalında etkili olan dolu ve sağanak yağış sonrası oluşan sel, bahçelere zarar verdi. Sel ve dolu nedeniyle ekili araziler ve meyve bahçeleri zara gördü.

Kuvvetli sağanak sele neden oldu, bahçeler zarar gördü

MERSİN - Mersin Erdemli'nin kırsalında etkili olan dolu ve sağanak yağış sonrası oluşan sel, bahçelere zarar verdi.

Meteorolojinin uyardığı sağanak yağmur ve dolu yağışı Erdemli ilçesine bağlı bin 300 rakımdaki Yağda Mahallesi başta olmak üzere Alibeyli ve Elbeyli'de etkili oldu. Dolu yağışı ve kuvvetli sağanak yağmur Yağda Mahallesinde sele de neden oldu. Sel ve dolu nedeniyle ekili araziler ve meyve bahçeleri zara gördü. Üreticiler, sebze fidelerini kurtarmak için yoğun çaba harcadı. İlçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzakta olan mahallelere Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler hasar tespiti için gönderildi.

Öteyandan Mersin genelinde zaman zaman yağışların devam etmesinin beklendiği bildirildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Yıldız - Güncel

Alibeyli Erdemli Mersin Güncel Haberler

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