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Mersin'de işlenen cinayetin şüphelileri Şanlıurfa'da yakalandı

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Mersin'de gerçekleşen bir cinayetin şüphelileri, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetin zanlılarının Siverek'te olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı ve H.K. ile B.Ö'yü gözaltına aldı. Zanlılar, Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Mersin'de işlenen cinayetin şüphelileri, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Ocak'ta Mersin'de bir kişinin öldürüldüğü cinayetin zanlılarının Siverek'te olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla H.K. (22) ile B.Ö'yü (20) gözaltına aldı.

Zanlılar, Mersin Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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