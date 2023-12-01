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Mersin'de Gümrük Kaçağı Makaron ve Elektronik Sigara Ele Geçirildi

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Mersin'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok miktarda gümrük kaçağı makaron ve elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmada çok miktarda gümrük kaçağı makaron ve elektronik sigara ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesinde 1 şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli şahıs gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 6 bin 200 dolu makaron, 73 bin bandrolsüz ve sahte bandrollü makaron ile 20 elektronik sigara ele geçirildi.

Şüpheli, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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