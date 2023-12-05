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Mersin'de Gizli Bölmede 15 Kilo 300 Gram Esrar Ele Geçirildi

5 Aralık 2023 10:47 Son Güncelleme: 10:48 Abone Ol

Mersin'de bir tırda oluşturulan gizli bölmede 15 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı. Tırın farklı yerlerinde ise 2 ruhsatsız tabanca, gümrük kaçağı 150 sigara ve 33 elektronik sigara ele geçirildi.