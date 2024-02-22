Mersin'de 500 Bin Makaron Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Gözaltına Alındı
Mersin'in Toroslar ilçesinde kaçak sigara ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 500 bin makaron ele geçirildi.
Mersin'in Toroslar ilçesinde 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede kaçak sigara ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Adreste 190 bini dolu toplam 500 bin makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.