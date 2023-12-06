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Mersin'de 14 Kilo Esrar Ele Geçirildi

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Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı araştırmalar sonucunda bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Şüphelinin evinde yapılan baskında 14 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

MERSİN'de jandarmanın baskın yaptığı evde 14 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; merkez Akdeniz ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik başlattığı araştırmalar sonucunda bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. İsmi açıklanmayan şüpheli, adresine yapılan baskınla gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 14 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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