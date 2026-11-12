Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mersin'de 10 mahallenin merkez mahalle yapılmasına yürütmeyi durdurma kararı verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'de 10 mahallenin merkez mahalle yapılmasına yürütmeyi durdurma kararı verildi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Anamur ilçesinde tarım yapılan 10 mahallenin kırsal mahalle statüsünden çıkarılıp merkez mahalle yapılmasına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verildi. Avukatlar kararın üretici ve bölge halkı için önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Mersin'in Anamur ilçesinde tarım yapılan 10 mahallenin kırsal mahalle statüsünden çıkarılarak merkez mahalle statüsüne dönüştürülmesine ilişkin yürütmenin durdurulması kararı verildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde tarım yapılan 21 mahallenin kırsal statüsünden çıkartılarak merkez mahalle statüsüne dönüştürülmesi için ocak ayında Anamur Belediyesi Meclisi'nce onaylanan, ardından Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde kabul edilen karar, yargıya taşındı. Mersin 1'inci ve 2'nci İdare Mahkemeleri tarafından, 10 mahallenin kırsal mahalle statüsünden çıkarılarak merkez mahalle statüsüne dönüştürülmesi için alınan karara karşı yürütmeyi durdurma kararı verildi. Kararda söz konusu mahalleler için 'tarımsal üretim, kırsal ekonomik ve doğal kaynaklarla ilişki yönünden kırsal mahalle niteliğini eksiksiz biçimde sürdürdüğü kanaatine ulaşılmıştır' denildi.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Kararın ardından Anamur Ziraat Odasında Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, dava avukatları ve mahalle muhtarları basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Avukat Muhammet Tokalı, Anamur Belediyesi ve ardından Büyükşehir Belediyesi meclislerinde alınan kararların ardından bir hukuk mücadelesi başlattıklarını söyledi. Tokalı, bölge halkının ruhsat başta olmak üzere, su faturası, emlak vergisi gibi birçok alanda zorluk yaşayacaklarını belirterek, "Burada mahallelerin merkeze uzaklık, tarımsal üretip yapıp yapmadığı, hayvancılık yapıp yapmadığı gibi konular değerlendirilerek bir karar alınması gerekiyordu. Ama tüm bunlar dikkate alınmadan merkeze 40 kilometre uzaklıktaki mahalle merkez mahallesi sayılacak. Karar üzerine başlattığımız hukuk mücadelesinin ardından bilirkişi heyeti bölgede incelemelerde bulundu. Sunulan rapor ile 10 mahallemizin kırsal mahalle statüsünde olmasın karar verildi. Mahkeme bu işin hem hukuka aykırı hem de uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğuracağını belirtti" dedi.

Avukatlar Abdulkadir Gümüş ve Ahmet Cop da kararın üretici ve bölge halkı için önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Afrika ülkesinde altın patlaması! Üretim yüzde 49 arttı, kasaya milyarlar girdi

Bir ülkenin kaderi değişti! Toprağı kazdılar, altından servet fışkırdı
Beton mikserinin altında kalan 80 yaşındaki kadının bacağı koptu

Beton mikserinin altında kaldı! Sonrası korkunç
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti28

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
6 kadına uyku ilacı verip tecavüz etti! Bilgisayarından çıkan görüntüler korkunç

6 kadına uyku ilacı verip tecavüz etti! Skandalın görüntüsü de çıktı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski Fenerbahçelinin intiharından önce bıraktığı not 17 yıl sonra ortaya çıktı

İntiharından önce bıraktığı not 17 yıl sonra ortaya çıktı
İran'da bir ilk! Kadınlara özel askeri eğitim merkezi açıldı13

Tarihte bir ilk yaşanıyor!
Acun Ilıcalı'dan dev imza! Avrupa kupaları yeniden Exxen'de41

Acun Ilıcalı'dan 4 yıllık dev anlaşma! TRT dönemi bitiyor
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi28

Sağlıkçılar da bunu yaparsa! Doktor ve hemşire birbirine girdi
Sıkı durun geliyor! Trabzonspor'dan Süper Lig alev alev yakacak hamle

Sıkı durun geliyor! Süper Lig alev alıp yanacak

Hindistan'da vahşi fil dehşeti! Motosikletli adamı ezmeye çalıştı

Motosikletiyle ilerliyordu, sonrası korkunç!
Putin'in asıl planı ortaya çıktı! Hedef aslında Ukrayna değil

Plan deşifre oldu! Hedefi Ukrayna değilmiş