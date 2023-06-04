Mersin Büyükşehir Belediyesi LGS sınavına su ikramında bulundu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi, öğrencilerin ve ailelerin sınav heyecanına ortak oldu. Liselere Giriş Sistemi (LGS) sınavı öncesi 13 ilçede 21 okulun önüne stant kuran Büyükşehir ekipleri, sınava giren öğrencilere ve çocuklarını bekleyen ailelere su ikram etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi, öğrencilerin ve ailelerin sınav heyecanına ortak oldu. Liselere Giriş Sistemi ( Lgs ) sınavı öncesi 13 ilçede 21 okulun önüne stant kuran Büyükşehir ekipleri, sınava giren öğrencilere ve çocuklarını bekleyen ailelere su ikram etti.

Lgs öncesi okul önlerinde stant kuran Mersin Büyükşehir ekipleri, sınava giren öğrencilere ve sınav boyunca çocukların bekleyen ailelere 13 ilçede toplam 21 okul önünde su dağıttı. Mersin'de sıcak havanın etkisini göstermesiyle birlikte sınav sırasında çocuklarını gölgelik alanlarda beklemeye başlayan aileler Büyükşehir'in su ikramından memnun kaldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, şunları söyledi:

"Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimizin ve velilerimizin de bu zorlu sınav gününde yanlarındayız. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'mıza bağlı Tarsus'tan Anamur'a kadar 14 LGS Kurs Merkezi'mizle ve bin 274 öğrencimizle bugünkü sınava hazırlandık. Yıl içerisinde öğrencilerimizi hem bilişsel alanda hem psikolojik alanda destekledik. Umut ediyoruz ki bugün de öğrencilerimiz vermiş oldukları emeğin karşılığını alacaklardır. Bugün tüm ilçelerimizde 21 okulumuzun önünde velilerimiz ile birlikte sınav heyecanını paylaşıyoruz."

LGS'ye girecek öğrencilerden ve velilerden bazıları ise düşüncelerini, şöyle dile getirdi:

-Kardelen Küskün: "Biraz heyecanlıyım ama rehber öğretmenimiz sayesinde o heyecanı biraz dindirdim. Bize hep destek olduklarını düşünüyorum ki dershane açmaları bizim için en büyük destek. Dershane bizim üzerimize çok iyi etkiler yarattı ve gerçekten memnunuz."

-Irmak Tavan: "Aşırı heyecan var. Onların her zaman yanımızda olduğunu düşünüyorum hem dershaneyi açarak hem başka şeylerle."

-Sanem Özdemir: "Biraz heyecanlıyız. Vahap Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bize sunduğu imkanlardan dolayı. Sadece su için değil dershane için de çok teşekkür ediyoruz. Kazanlı'ya daha önce hiç böyle bir şey yapılmadı. Kazanlı ilklere Vahap Başkan'ımızla beraber adım attı."

-Çiğdem Suner: "Dershaneden bayağı memnunum. Öğretmenlerimiz çok ilgili, çok sevecen. Öğrencileri çok iyi anlıyorlar, kendilerini çok iyi ifade ediyorlar. Kendi çocuğumdan biliyorum özgüveni daha bir arttı. Sınavda bütün çocuklara başarılar diliyorum. Bunları gördükçe çok mutlu oluyorum. Gelecekten daha da umutluyum. Dilerim her şey daha güzel olacak."

-Birgül Tavan: "Biraz heyecanlıyım. Çok teşekkür ederim Mersin Büyükşehir Belediyemize. Çocuklarımıza çok güzel bir destek yaptı. Dershaneyi açmakla büyük bir yardımda bulundu. Çocuklarımız çok memnun. Biz de çok memnunuz hocalarımızdan, Belediye Başkanımızdan."

-Emine Küskün: "Bugün kızım sınava girecek, belki ondan daha çok heyecanlıyız. Ona başarılar diliyorum. Bize destek çıkan belediye başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Bize böyle etkinlikler, kolaylıklar sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah herkesin gönlüne göre versin."