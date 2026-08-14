Piyasa Katılımcıları Anketi: Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Yüzde 29,43'e, Dolar Kuru 51,66 TL'ye Yükseldi

TCMB'in 2026 yılı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,21 iken, bu anket döneminde yüzde 29,43 olmuştur. TÜFE beklentisi 12 ay sonrası için bir önceki anket döneminde yüzde 23,95 iken, bu anket döneminde yüzde 23,69 oldu. TÜFE beklentisi 24 ay sonrası için bir önceki anket döneminde yüzde 17,83 iken, bu anket döneminde yüzde 18,03 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİLERİ YÜZDE 37 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 40 oldu. Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 37 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ 57,43'E YÜKSELDİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 51,55 TL iken, bu anket döneminde 51,66 TL oldu. Döviz kuru beklentisi 12 ay sonrası için bir önceki anket döneminde 56,69 TL iken, bu anket döneminde 57,43 TL olarak gerçekleşti.

GSYH 2026 BEKLENTİSİ 3,1 OLARAK SABİT KALDI

Katılımcıların GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 3,1 olarak gerçekleştiği belirtildi. GSYH 2027 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,1 iken, bu anket döneminde yüzde 4,0 olarak gerçekleştiği ifade edildi.