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Piyasa Katılımcıları Anketi: Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Yüzde 29,43'e, Dolar Kuru 51,66 TL'ye Yükseldi

Piyasa Katılımcıları Anketi: Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Yüzde 29,43'e, Dolar Kuru 51,66 TL'ye Yükseldi
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TCMB Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,43'e, dolar kuru tahmini ise 51,66 TL'ye yükseldi. Eylül ayı PPK toplantısına ilişkin politika faizi beklentisi yüzde 37 olarak kaydedildi. Ankette, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi 57,43 TL'ye çıkarken, GSYH 2026 büyüme beklentisi yüzde 3,1'de sabit kaldı.

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,43'e, dolar kuru tahmini ise 51,66 TL'ye yükseldi. Piyasanın eylül ayındaki PPK toplantısına ilişkin politika faizi beklentisi yüzde 37 olarak kaydedildi.

Kaynak: ANKA
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