Merapi Yanardağı'nın Patlamasının Ardından Ekinler Zarar Gördü

BOYOLALİ, 12 Mart (Xinhua) -- Endonezya Jeolojik Afet Teknolojisi Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin (BPPTKG) verdiği bilgilere göre Cumartesi günü faaliyete geçen Merapi Yanardağı, yakınlardaki birçok köyün volkanik maddelerle kaplanmasına neden oldu.

Endonezya'nın Orta Cava eyaletine bağlı Boyolali'nin Tlogolele köyünde Merapi Yanardağı'nın patlamasından sonra bir çiftçi tarlasındaki domatesleri topluyor, 13 Mart 2023. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua)

BOYOLALİ, 12 Mart (Xinhua) -- Endonezya Jeolojik Afet Teknolojisi Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin (BPPTKG) verdiği bilgilere göre Cumartesi günü faaliyete geçen Merapi Yanardağı, yakınlardaki birçok köyün volkanik maddelerle kaplanmasına neden oldu.

Çiftçiler volkanik maddelerden zarar gören ürünleri tarlalardan toplarken, itfaiye görevlileri ev ve okulları temizlemek için seferber oldu.

Endonezya'nın Orta Cava eyaletine bağlı Boyolali'nin Tlogolele köyünde Merapi Yanardağı'ndan gelen volkanik maddeleri temizleyen ilkokul öğrencileri, 13 Mart 2023. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua)

Endonezya'nın Orta Cava eyaletine bağlı Boyolali'nin Tlogolele köyünde Merapi Yanardağı'nın patlamasının ardından tarlaları kaplayan volkanik maddeler görülüyor, 13 Mart 2023. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua)

Endonezya'nın Orta Cava eyaletine bağlı Boyolali'nin Tlogolele köyünde Merapi Yanardağı'nın patlamasının ardından bir çiftçi tarlasındaki domatesleri gösteriyor, 13 Mart 2023. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua)

Endonezya'nın Orta Cava eyaletine bağlı Boyolali'nin Tlogolele köyünde Merapi Yanardağı'ndan gelen volkanik maddeleri temizlemek için su püskürten itfaiye görevlileri, 13 Mart 2023. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)