Merapi Yanardağı'nın Patlamasının Ardından Ekinler Zarar Gördü
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BOYOLALİ, 12 Mart (Xinhua) -- Endonezya Jeolojik Afet Teknolojisi Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin (BPPTKG) verdiği bilgilere göre Cumartesi günü faaliyete geçen Merapi Yanardağı, yakınlardaki birçok köyün volkanik maddelerle kaplanmasına neden oldu.
BOYOLALİ, 12 Mart (Xinhua) -- Endonezya Jeolojik Afet Teknolojisi Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin (BPPTKG) verdiği bilgilere göre Cumartesi günü faaliyete geçen Merapi Yanardağı, yakınlardaki birçok köyün volkanik maddelerle kaplanmasına neden oldu.
Çiftçiler volkanik maddelerden zarar gören ürünleri tarlalardan toplarken, itfaiye görevlileri ev ve okulları temizlemek için seferber oldu.
Kaynak: Xinhua / Güncel