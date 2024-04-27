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Meral Akşener, Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etti

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Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin genel başkanlığına seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etti. Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, '5. Olağanüstü Kurultayı'mızda İYİ Parti Genel Başkanı olarak seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin genel başkanlığına seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etti.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "5. Olağanüstü Kurultayı'mızda İYİ Parti Genel Başkanı olarak seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Müsavat Dervişoğlu Meral Akşener Sosyal Medya İYİ Parti Politika Güncel Haberler

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