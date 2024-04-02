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Meral Akşener'den İstanbul'daki Yangınla İlgili Başsağlığı Mesajı

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Akşener, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "İstanbul Gayrettepe'de meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın, insan canını hiçe sayan sorumsuzluğa karşı cezalandırıcı ve adil bir şekilde yürütülmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Meral Akşener Gayrettepe İYİ Parti Beşiktaş İstanbul İstanbul Politika Güncel Haberler

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