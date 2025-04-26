Papa'ya son veda! Yüzbinlerin akın ettiği törende Türkiye'den de bir isim var

Dünya liderleri Vatikan'da! Yüzbinler ünlü meydana akın etti
İBB'ye ikinci dalga operasyonu! Gözaltı sayısı yükseldi, İmamoğlu'ndan ilk tepki geldi

Gözaltı sayısı yükseldi, İmamoğlu'ndan ilk tepki geldi
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi

İBB'ye 2. operasyon! Paralar, silah ve binlerce fişek ele geçirildi
İstanbul için ufukta olası bir deprem var mı? Naci Görür tartışmalara noktayı koydu

Ufukta olası bir deprem var mı? Naci Görür tartışmalara noktayı koydu

İnkar etme şansları sıfır! Rüşvet anı kamerada

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Menemen ilçesindeki serbest bölgede rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4'ü gümrük muhafaza memuru, 2'si kamu görevlisi olmak üzere toplam 25 şüpheliden 12'si tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Mali Suçlar Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada, Menemen'deki serbest bölgede bazı gümrük işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından bazı konteynerlerin inceleme yapılmadan geçirildiği, eksik beyannamelerle muayene işlemleri gerçekleştirildiği, vergi miktarı ve ürün türünün belirlenmesi için laboratuvara gönderilmesi gereken ürünlerin gönderilmediği belirlendi.

İnkar etme şansları sıfır! Kamera, rüşvet aldıkları anları böyle kaydetti

25 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Olayla ilgili 4'ü gümrük muhafaza memuru, 2'si kamu görevlisi olmak üzere toplam 25 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Ekipler, 21 Nisan'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin tamamı gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 12 bin 200 dolar, 13 tam altın, 40 gram altın, 6 çeyrek altın ile 3 gram esrar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İnkar etme şansları sıfır! Kamera, rüşvet aldıkları anları böyle kaydetti

3 MİLYON 850 BİN LİRALIK İŞLEM

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) verileri ve şüphelilerin hesap hareketlerinde yapılan inceleme sonucunda; 4 gümrük memurunun rüşvetle ilişkili toplam 3 milyon 850 bin liralık işlem gerçekleştirdiği ortaya çıkarıldı. Öte yandan şüphelilerin rüşvet aldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İnkar etme şansları sıfır! Rüşvet anı kamerada
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

AKKOYUNLARDA KUMPASLI OYUN TiYATRO ASLA BiTMEZ

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

Parti ayırmaksızın Tüm Memurlar ın, 1. derece akrabalarının, yakın arkadaşlarının Mal varlıklarındaki olağanüstü hareketler incelenmeli. Haksız kazanç sağlayanların tüm mal varlıklarına el konulmalı ayrıca tamamı İDAM edilmelidir.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.