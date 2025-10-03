Memurlar Geçim Mücadelesi Veriyor: Gazze Ablukasına ve Enflasyona Tepki

(ANKARA) - Devlet Memurları Konfederasyonu, 8. Dönem Toplu Sözleşmesi, TÜİK'in eylül ayı enflasyon verileri ve Gazze'deki İsrail ablukasını protesto etti. Genel Başkan Osman Kaya, "Eylül ayı açlık sınırının 30 bin 102 liraya, yoksulluk sınırının ise 91 bin 304 liraya ulaştığı bugünlerde, 56 bin 774 lira ortalama memur maaşı ve 23 bin 755 lira ortalama emekli sandığı emeklisi maaşıyla, yaşam mücadelesi veriyor, geçim için adeta kıvranıyoruz. Artık, bıktık, yorulduk. Enflasyon verisine de güvenmiyoruz, 111 lira artışı kazanım gibi gösteren toplu sözleşme açıklamalarına da" dedi.

Konfederasyon üyeleri, 8'nci Toplu Sözleşmesi, TÜİK'in eylül ayı enflasyon rakamları ve İsrail'in Gazze ablukasını protesto etmek için TÜİK önünde toplandı. Konfederasyon Genel Başkanı Osman Kaya, Gazze'de devam eden ablukaya tepki göstererek yaşananların bölgesel bir meseleden ziyade insanlık dramı olduğunu belirtti. Kaya, şöyle devam etti:

"Bu müdahale, yalnızca insani yardımın engellenmesi değil, aynı zamanda insanlık onurunun hedef alınmasıdır"

"Gazze'de devam eden abluka, milyonlarca insanın en temel haklarını elinden almış; sağlık, gıda, elektrik ve suya erişim neredeyse imkansız hale gelmiştir. Siviller, özellikle çocuklar ve kadınlar, uluslararası hukukun açıkça ihlal edildiği saldırılarda yaşamlarını yitirmektedir. Evler yıkılmakta, hastaneler hedef alınmakta, eğitim kurumları yok edilmekte, bir halk hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Bu tablo, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmektedir. Son olarak, Gazze'de hayatta kalma mücadelesi veren Filistin halkına bir nebzede olsa destek olabilmek ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu, maalesef uluslararası sularda Katil İsrail'in saldırısına uğramış, 30 gemiye yasa dışı şekilde el konulmuş, şu ana kadar 48'i Türk vatandaşı olmak üzere 200'den fazla gönüllü alıkonulmuştur.

Bu müdahale, yalnızca insani yardımın engellenmesi değil, aynı zamanda insanlık onurunun hedef alınmasıdır. İnsani yardım taşıyan gemilere yönelik bu baskın, uluslararası deniz hukukunun ve temel insan haklarının ağır bir ihlalidir. Sumud Filosu, engellemeler ve saldırılar nedeniyle hedefe ulaşamasa da katil İsrail'in barbarlığını tüm dünyaya göstermesi açısından başarılı olmuş, artık surda gedik açılmıştır."

Kaya, 8'nci Dönem Toplu Sözleşmesi'ne büyük umut bağladıklarını ve hayal kırıklığı yaşadıklarını belirterek, TBMM'den kanun çıkarılmasını beklediklerini ifade etti. Kaya, şu şekilde devam etti:

"Yaşam mücadelesi veriyor, geçim için adeta kıvranıyoruz"

"TÜİK tarafından bugün açıklanan yüzde 3,23 Eylül 2025 ayı enflasyon oranı ile Temmuz 2025 ayında verilen ve kira artışına dahi yetmeyen yüzde 5'lik maaş artışının şimdiden yok olduğunu net olarak görüyoruz. Daha üç ay varken yüzde 2,38 oranında enflasyon farkı çıktığını görüyor, bir de bunun üzerine gelecek üç aylık enflasyonu düşünerek, ürküyoruz, korkuyoruz. Tam iki yıl önce burada TÜİK yetkilerinize bir talep iletmiştik: 'Alışverişinizi nereden yapıyorsanız, bize de söyleyin, biz de oradan ihtiyaçlarımızı alalım' iki yıldır bir cevap alamadık. Halen bekliyoruz. ARGE Birimimizin tespitlerine göre, eylül ayı açlık sınırının 30 bin 102 liraya, yoksulluk sınırının ise 91 bin 304 liraya ulaştığı bu günlerde, 56 bin 774 lira ortalama memur maaşı ve 23 bin 755 lira ortalama emekli sandığı emeklisi maaşıyla, yaşam mücadelesi veriyor, geçim için adeta kıvranıyoruz. Artık, bıktık, yorulduk. Enflasyon verisine de güvenmiyoruz, 111 lira artışı kazanım gibi gösteren toplu sözleşme açıklamalarına da. Biliyoruz ki, bizler haklıyız. Hakkımız olan insancıl taleplerimizin karşılanmasını, açlık ve yoksulluk ile olan imtihanımızın son bulmasını istiyoruz."

TBMM'yi göreve davet eden Kaya, memurların ve memur emeklilerinin taleplerini şu şekilde sıraladı:

"Yılda iki defa birer maaş bayram ikramiyesi, aylık 15 bin lira büyükşehir ve lojman tazminatı, 10 bin lira aile, 5 bin lira çocuk, 20 bin lira doğum ve 40 bin ölüm yardımı, ücretsiz öğle yemeği verilmesi, 'Yardımcı Hizmetler Sınıfının' kaldırılması, sözleşmeli personelin kadroya geçme süresinin 3 artı 1'den 1 artı 1'e indirilmesi, mülakat sınavlarının kaldırılması, tüm memurlara 'disiplin affi' getirilmesini, eğitime hazırlık ödeneğinin, tüm eğitim çalışanlarına verilmesi, 10 yılını dolduran tüm memurlara kadro ve sınıf ayırımı yapılmaksızın yeşil pasaport hakkı verilmesii, stajda geçen sürelerin emeklilik hesabına dahil edilmesi, görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının iki yılda bir merkezi olarak yapılmasını talep ediyoruz."

Açıklamasının sonunda "Simit almaya dahi gücü yetmeyen memurun öğle yemeği 'çeyrek balık ekmekten' sizlere de takdim etmek istiyorum" diyerek basın mensuplarına, "balık görünümlü kraker" ve ekmek ikram edildi.