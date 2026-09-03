Memur-Sen'den Seyyanen Zam Çağrısı

(ANKARA) - Memur-Sen Konfederasyonu, TÜİK'in ağustos ayı enflasyon rakamlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Hakem Kurulu kararıyla belirlenen yüzde 7'lik zam oranının yarısının enflasyon karşısında eridiğini bildirdi. Kamu görevlileri ve emeklilerin alım gücündeki kayıpların sadece enflasyon farkıyla kapatılamayacağını vurgulayan Konfederasyon, "Kayıpların zamana yayılması yerine, alım gücündeki erimeyi telafi edecek seyyanen zamla gerçek bir iyileştirme zaman kaybedilmeden hayata geçirilmelidir" çağrısında bulundu.

Memur-Sen Konfederasyonu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ağustos ayı enflasyon rakamının yüzde 1,84, yıllık enflasyonun ise yüzde 31,51 olarak açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

TÜİK verilerine değinilen açıklamada, mutabakatsızlıkla sonuçlanan ve Hakem Kurulu kararıyla belirlenen yüzde 7'lik zam oranının yarısının enflasyon karşısında eridiği ifade edildi. Uzun süredir devam eden sıkılaşma politikaları ve enflasyonu baskılama araçlarının enflasyonu değil, sıkı hayat şartları karşısında sabit gelirliyi, memurları ve emeklileri baskıladığı savunuldu.

"BEKLENTİLER AŞINMAKTA, MESAFE GÖRÜNÜR HALE GELMEKTEDİR"

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan III. Enflasyon Raporu'na işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ekonomik tablo ile sahadaki gerçeklik arasındaki mesafe her geçen gün daha görünür hale gelmektedir. 2025 yılında Merkez Bankası tarafından 2026 yılı için yüzde 16 olarak öngörülen enflasyon beklentisinin 2026 yılında revize ederek yüzde 28'e yükseltilmesi, kamu görevlilerinin ücretlerinde yaşanan reel kayıpların en somut göstergesidir. Enflasyon beklentisi artan enflasyona göre güncelleniyorsa maaş ve ücretlerde güncellenmeli, kayıplar ivedi telafi edilmelidir."

"GELİRİN BÜYÜK BÖLÜMÜ KİRAYA VE TEMEL HARCAMALARA YETMEKTEDİR"

Gıda, kira, emtia ve zorunlu harcamaların oluşturduğu gerçek enflasyon sepetinin daha yüksek olduğu ve kamu görevlileri ile emeklilerin alım gücünün açıklanan enflasyondan daha hızlı eridiğinin toplumun tüm kesimleri tarafından bilindiği kaydedilen açıklamada, gelirin büyük bir bölümünün kiraya, geriye kalanının ise temel ve zorunlu harcamalara ancak yetebildiği bir ekonomik tabloda kamu görevlilerinin ve emeklilerin geleceğe dair beklentilerinin olumlu seyretmesinin mümkün olmadığına işaret edildi.

SEYYANEN ZAM VE İYİLEŞTİRME ÇAĞRISI

Kamu İşveren Heyeti ve Hakem Kurulu'nun "doğru tahmin, adil tazmin" fırsatını değerlendirmekten imtina ettiği ifade edilen açıklamada, mutabakatsızlıkla sonuçlanan toplu sözleşme sürecinin kamu görevlilerine çıkardığı ağır faturanın salt enflasyon farkıyla kapatılabilecek bir kayıp olmadığı vurgulanarak, "Kayıpların zamana yayılması yerine, alım gücündeki erimeyi telafi edecek seyyanen zamla gerçek bir iyileştirme zaman kaybedilmeden hayata geçirilmelidir. Toplu sözleşme masasında ve Hakem Kurulu'nda memurun ve emeklinin sesine kapatılan kulaklar artık açılmalı, yanlışta ısrardan vazgeçilmelidir" denildi.

Kaynak: ANKA