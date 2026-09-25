Memur-Sen Başkanı Yalçın, AYM'ye taşınan seyyanen zam için siyasi iradeye çağrı yaptı

(ANKARA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Anayasa Mahkemesi'ne taşınan seyyanen zammın emeklilere yansıtılması mücadelesinin son derece önemli olduğunu belirterek, "Siyasi irade, emeklilerimizin sesine kulak vermeli, ortaya çıkan adaletsizliği görmeli ve bu mağduriyeti giderecek adımları atmalıdır" dedi.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seyyanen zammın emeklilere yansıtılması için yürütülen hukuk mücadelesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yalçın, yargının adaletsizliği göreceğine ve hakkaniyete uygun davranacağına inandığını belirtti.

Yalçın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"AYM'ye taşınan seyyanen zammın emeklilere yansıtılması mücadelesi son derece önemlidir. Yargının adaletsizliği göreceğine ve hakkaniyete uygun davranacağına inanıyoruz. Siyasi irade, emeklilerimizin sesine kulak vermeli, ortaya çıkan adaletsizliği görmeli ve bu mağduriyeti giderecek adımları atmalıdır. Aradan geçen 3 yıldaki kayıplar görülmeli ve tazmini de bu süreçte sağlanmalıdır. Emeklilerimiz, haklarını aramak için meydanlarda ya da hukuk mücadelesi için mahkeme kapılarında yorulmamalıdır. Emeklilerimiz alın teriyle kazandıkları emekliliğin huzurunu ve onurunu yaşamayı haketmektedir."

Kaynak: ANKA