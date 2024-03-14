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Melikgazi Belediyesi, Çarşı Melikgazi'nin çatısına güneş enerjisi sistemi kuracak

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Melikgazi Belediyesi, Çarşı Melikgazi'nin çatısına güneş enerjisi sistemi (GES) kurarak enerji girdisini azaltmayı ve daha fazla katma değer üretmeyi hedefliyor.

Melikgazi Belediyesi, yapımında sona yaklaştığı Çarşı Melikgazi'nin çatısına güneş enerjisi sistemi (GES) kuracak.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tesisin çatısına kurulacak GES ile tesisteki enerji girdisini azaltarak daha fazla katma değer üreteceklerini belirtti.

Gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak ve çevreye verilen zararı en aza indirmek için sürdürülebilir enerji kaynaklarına önem verdiklerini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Örnekleri sadece yurt dışında olan, tamamlandığında Türkiye'ye örnek olacak Çarşı Melikgazi projemizde tamamlanma aşamasına geldik. Projemizin çatısına GES kurmak için ihalemizi yaptık. Montaj çalışmalarımız yakında başlayacak. Haftanın 7 günü açık olacak tesisteki elektrik ihtiyacı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması, tesis giderlerinin azaltılmasına önemli katkı sağlayacak. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızla birlikte çevre sağlığının korunması, karbondioksit emisyonunun azaltılması ve kurumsal karbon ayak izi salımının azaltılmasına büyük katkı sağlayacak. Güneş enerji santrali, yapı mimarisiyle öne çıkan tesisin estetiğini bozmayacak şekilde tasarlandı. 188,1 kWp kurulu güce sahip olacak güneş enerji santralinde 342 adet 550 vat gücünde fotovoltaik güneş paneli kullanılacak."

Kaynak: AA / Güncel

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