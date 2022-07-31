MEHTER GELENEĞİNİN 'KADIN' NEFERLERİ

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde belediyede görevli temizlik işçisi, zabıta, şoför, büro personelinden oluşan mehter takımındaki kadın sancaktar ve davulzen, geleneğin gelecek nesle aktarılmasına katkı sağlıyor.

Dünyanın en eski askeri bandolarından biri olarak adlandırılan 'mehter', yüzyıllarca savaşta askere cesaret, düşmana korku, barışta ise dosta coşku ve askeri ruhu canlı tutma amacıyla görev yaptı. Günümüzde genellikle belediye bünyesinde faaliyet gösteren mehter takımları, özel günlerde, bayramlarda gerçekleştirdikleri gösteriyle geleneğin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor.

MEHTER TAKIMINDA 2 KADIN

Alanya Belediyesi bünyesinde 7 yıl önce kurulan mehter takımı, ilçede ve farklı illerde yaptıkları gösterilerle mehter geleneğinin unutulmaması için çalışmalar yürütüyor. Belediyenin temizlik ve park bahçeler ile özel kalem müdürlüğü, zabıta gibi farklı birimlerinde görev yapan personelden oluşan mehter takımında, 19 erkek, 2 kadın görev yapıyor. Mehter takımında önde Türk bayrağını taşıyan 'sancaktar' ile davul çalan davulzenin kadın olması dikkati çekiyor. Mehter takımındaki 2 kadın, etkinliklerde yoğun ilgi görüyor.

Mehter takımı özel günlerin yanı sıra belirli günler ilçede gerçekleştirdiği gösterilerle ilgi odağı oldu. İlçenin sembollerinden Kızılkule yanında performans sergileyen mehter takımı, turistlerden yoğun ilgi gördü. Turistler mehter takımının çalışmasını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Meydandaki etkinliği, günübirlik tur teknesiyle vakit geçiren tatilciler de tersane açıklarında demir atıp izledi.

'MEHTERDE KADIN OLMAZ' DENİLİNCE BIYIK TAKMAYI ÖNERDİ

Mehter takımının 2 kadın üyesinden zabıta görevlisi Ayşe Paşaloğlu (34), mehteranda gönüllü yer almak istediğinde kadınların yer alamayacağı gibi söylemlerle karşılaştığını anlattı. Mehter topluluğunda olmayı çocukluğunda hayal ettiğini anlatan Paşaloğlu, olumsuz eleştiri yapanlara 'gerekirse bıyık takarım' diyerek, ısrarını sürdürdüğünü ifade etti.

ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Paşaloğlu, yoğun ısrarı sonrası Türk bayrağını kadının taşıması fikriyle mehter topluluğunda görev yapmaya başladığını anlattı. Sancaktar olarak gururla mehterde yer aldığına değinen Paşaloğlu, "Mehter takımında normalde kadın bulunmuyor. Mehter takımında 'kadın olmaz' denildi. Çok ısrar ettim, gerekirse 'bıyık takarım' dedim. Farklı ve ilk olması için bayrak taşıma görevi bana verildi. Çocukluğumda televizyonda mehter topluluğunu gördüğümde, marş dinlediğimde mehterde olmak isterdim" dedi.

KADIN SANCAKTARA YOĞUN İLGİ

Mehter geleneğini sürdürme amacıyla katıldıkları etkinliklerde Türk bayrağını taşımanın gururunu yaşadığını vurgulayan Paşaloğlu, kadın mehter olarak yoğun ilgiyle karşılaştıklarını söyledi. İlçeye tatile gelen turistlerin dikkatini çektiklerini dile getiren Paşaloğlu, "Etkinliklerde yer aldığımızda mehterde erkek fazla olduğu için ilk önce bizi görmüyorlar. Kadın olduğumuzu fark edenler fotoğraf çektirip, sohbet ediyor, çok ilgi gösteriyorlar" diye konuştu.

ASMA DAVULA MERAKINDAN MEHTERDE YER ALDI

Belediyede özel kalem müdürlüğünde büro personeli olarak görev yapan, mehter takımında da davul çalan İlknur Özdemir (41), 4 senedir toplulukta yer aldığını ifade etti. Müziğe ilgisinden dolayı gönüllü olarak mehter takımında olmayı istediğini belirten Özdemir, asma davul çalmayı çok sevdiğini anlattı. Merak ettiği için asma davul çalmayı öğrendiğini ve mehter takımında davulzen olarak görev yaptığını aktaran Özdemir, etkinlikte türkü ve marşlar da seslendirdiğini söyledi.

TEMİZLİK İŞÇİSİNDEN MEMURA GÖNÜLLÜLER

Belediyede özel kalem müdürlüğünde çalışan Mehmet Akif Abdülkadiroğlu, mehter takımı hakkında bilgi verdi. Mehter başı olarak görev yapan Abdülkadiroğlu, şunları söyledi:

"2015 yılında belediye bünyesinde kurulan mehter takımı ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak ve mehter geleneğini gelecek nesillere aktarmak için kuruldu. Belediye personeli arasından gönüllülerin seçilmesiyle mehter takımı oluşturuldu. Personelin çoğunluğu park ve bahçeler, temizlik işleri, zabıta gibi farklı birim ve müdürlükte çalışıyor. Tarihi, kültürel, özel günlerde mehter takımı olarak görev yapıyoruz. Mehter takımımızda Türk bayrağını taşıyan ile davulzenimiz kadın. 2 kadının mehter takımında olmasından, Türk kadınının çağdaş, güçlü karakterini, tarihi oluşum olan mehterde temsil ederek geleneğin devamını sağladığımız için gururluyuz."

Mehter takımının kadın üyeleri ve sadece gönüllü belediye personelinden oluşmasıyla 'Türkiye'de tek' özelliği taşıdığını vurgulayan Abdülkadiroğlu, "Farklı belediyelerde kadın mehter takımları oluşturuldu. Türkiye'de tamamı belediye personelinden oluşan gönüllü mehter takımı yok. Mehter takımımız, belediye personelinden oluşması, gönüllülük esasıyla mehterde yer alması ve 2 kadın üyemizle Türkiye'de ilk özeliği taşıyor. Özellikle kadın sancaktar ile davulzenle fotoğraf çektirmek, tanışmak isteyenler oluyor" diye konuştu.

ENGELLİ BİREYLERDEN MEHTER TAKIMI

Engelli bireylerden oluşan mehter takımı da çalışmalarına devam ediyor. Belediyeye ait rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan engelli bireylere enstrüman öğretildi. Mehter takımına seçilen engelli bireyler, kentteki faaliyetlerde yer alıp seslendirdikleri marşlarla ilgi odağı oldu. (DHA)