Mehmet Tahtasız: "Akp İktidarına Sesleniyorum; Okulları Kapattığınız Yetmezmiş Gibi Kapatılan Okulları da Koruyamadınız"

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Şehit Doğan Mutlu Yatılı Bölge Okulu'nun (YİBO) 2009 yılında kapatıldıktan sonra kaderine terk edildiğini belirterek, “AKP iktidarına sesleniyorum: Okulları kapattığınız yetmezmiş gibi kapatılan okulları da koruyamadınız. 2020 yılında geldiğimizde buraların camları kırık değildi. Sadece bir vatandaş koyun besliyordu. Yani burası ahır yapılmıştı. Bu dönem şu anda buranın camları kırılmış, talan edilmiş vaziyette. Ülkenin kaynaklarını heba ediyorsunuz” dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Şehit Doğan Mutlu Yatılı Bölge Okulu'nun (YİBO) 2009 yılında kapatıldıktan sonra kaderine terk edildiğini belirterek, "AKP iktidarına sesleniyorum: Okulları kapattığınız yetmezmiş gibi kapatılan okulları da koruyamadınız. 2020 yılında geldiğimizde buraların camları kırık değildi. Sadece bir vatandaş koyun besliyordu. Yani burası ahır yapılmıştı. Bu dönem şu anda buranın camları kırılmış, talan edilmiş vaziyette. Ülkenin kaynaklarını heba ediyorsunuz" dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Aşdağul beldesinde 1986-1987 eğitim-öğretim yılında açılan ve 2009 yılında kapatılan Şehit Doğan Mutlu Yatılı Bölge Okulu'nun (YİBO) binasında inceleme yaptı. Okulun son durumuyla ilgili açıklama yapan Tahtasız, şunları söyledi:

"OKULLARI KAPATTIĞINIZ YETMEZMİŞ GİBİ KAPATILAN OKULLARI DA KORUYAMADINIZ"

"1986-87 yılında eğitim ve öğretime açılan Şehit Doğan Mutlu Yatılı Bölge Okulu'ndayız. Burası Aşdağul beldemizde açılan ve yıllarca hizmet verdikten sonra 2009 yılının sonunda kapatılan YİBO okulumuzun bu içler acısı durumu 2020 yılından itibaren kamuoyunun gündemine taşıdık. Dönemin milletvekilleri TBMM'de yaptıkları konuşmalarda ve yerel seçimlerde bir söz verdiler. Bu ve diğer kapanan YİBO'ların hepsi açık ceza ve infaz kurumu olacak denildi. Dönemin AKP Milletvekili ve TBMM İdari Amiri Salim Uslu, 11 Nisan 2013 tarihinde bu haberi Çorumlular'a müjdeledi. Burası 30 dönümlük bir alan. ve burası açık ceza ve infaz kurumu olacaktı. Aşdağul'daki yatılı bölge okulumuzun Atatürk büstü dahi çalınmış. Bütün kapı ve pencereleri kırılmış. İçerideki kalorifer petekleri talan edilmiş ve kullanılmaz hale gelmiş. Hırsızlar buradaki bütün kalorifer peteklerini aldığı gibi elektrik kablolarını, demir kapıları yani işe yarar ne varsa hepsini söküp götürmüşler. AKP iktidarına sesleniyorum: Okulları kapattığınız yetmezmiş gibi kapatılan okulları da koruyamadınız.

"HALKIN ALIN TERİYLE VERDİĞİ VERGİLERDEN OLUŞAN BÜTÇENİN BÖYLE YIPRANMASINA, KAYBOLMASINA İZİN VERMEYİN"

2020 yılında geldiğimizde buraların camları kırık değildi. Sadece bir vatandaş koyun besliyordu. Yani burası ahır yapılmıştı. Bu dönem şu anda buranın camları kırılmış, talan edilmiş vaziyette. Ülkenin kaynaklarını heba ediyorsunuz. 2020 yılında bu okulun Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu olmasını önermiştik. Bu okulda tarım ve hayvancılıkla alakalı bölümler olabilirdi. Okulu Adalet Bakanlığı'na tahsis ettik denildi, yalan çıktı. Çünkü o dönemin milli eğitim müdürüyle görüştüm. Burasının Adalet Bakanlığına tahsis edilmediğini ve açık cezaevi projesi bulunmadığını, dönemin AK Parti milletvekillerinin yalan konuştuğunu bizzat söyledi. Yazıktır, günahtır. Halkın alın teriyle verdiği vergilerden oluşan bütçenin böyle yıpranmasına, kaybolmasına izin vermeyin. Burası harap-bitap bir şekilde. Şu anki hükümetin milletvekillerine sesleniyorum: Gelin buranın içler acısı halini görün. Verdiğiniz sözleri yerine getirin."