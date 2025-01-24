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Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Turgutlu'daki Spor Yatırımlarını İnceledi

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Turgutlu'daki Spor Yatırımlarını İnceledi
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AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan spor tesislerini yerinde inceledi. Turgutlu'nun spor alanındaki gelişmelerini vurgulayan Kasapoğlu, yeni yatırımlar ve stadyumlar hakkında bilgi verdi.

Ak Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde spor tesislerinde incelemelerde bulundu.

Kasapoğlu ve Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Turgutlu'da hayata geçirilen spor yatırımlarını yerinde inceledi.

Pazar günü ilk maçına ev sahipliği yapacak olan Turgutlu Şehir Stadyumunu geçen Kasapoğlu ve Vali Özkan, daha sonra yapımı devam eden yarı olimpik yüzme ile spor kompleksine geçti.

Manisa'nın bir spor şehri haline geldiğini vurgulayan Kasapoğlu "Turgutlu güzel bir örnek. Futbol, basketbol, voleybol takımları ile başarılı işlere imza atıyor. İlçemizde oldukça güzel tesislerimiz var. Futbol stadyumumuz tamamlandı, şimdi olimpik yüzme havuzumuz tamamlanıyor. Turgutlu'nun şampiyonlar çıkarma zamanı geldi. Önümüzdeki haftalarda Soma stadımız da açılacak. Akhisar'a güzel bir stat kazandırdık, Manisa stadını yeniledik." dedi.

İnceleme ve ziyaretlere; AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da katıldı.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
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