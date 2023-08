Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici Sputnik Türkiye'deki Grevi Destekledi

HABER: NİSANUR YILDIRIM / KAMERA: EYLEM LADİN DEĞER

Medya Ombudsmanı gazeteci Faruk Bildirici, uluslararası haber ajansı Sputnik Türkiye'de süren grevin 8. gününde ajansın Ankara Bürosu önünde grev yapan gazetecilere destek ziyaretinde bulundu. Bildirici, "Birkaç grevin olması bile bence yine her şeye rağmen umut veriyor. Sputnik açısından baktığımızda da Sputnik işverenin gazeteciliğin ne olduğunu anlamadığını düşünüyorum. Bir medya kuruluşunun zaten her şeyden önce kendi çalışanlarının haklarını doğru düzgün biçimde vermesi gerekir. Kendi çalışanlarının haklarını korumayan bir medya kuruluşu, zaten toplumun çıkarlarını savunamaz" diye konuştu.

TGS, Sputnik Türkiye yönetimi ile sürdürdüğü toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı almıştı. Kararın ilanından sonra Sputnik Türkiye, TGS üyesi 24 çalışanını işten çıkarmıştı. Grev, 8. gününde devam ediyor.

Medya Ombudsmanı gazeteci Faruk Bildirici ve gazeteci, KRT TV programcısı Semra Topçu, grevin 8'inci gününde gazetecileri Ankara'da ziyaret ederek destek verdi. Bildirici, greve ve medyadaki hak gasplarına ilişkin şunları söyledi:

"ŞU ANDA BIRAKIN KAMUNUN ÇIKARLARINI SAVUNMAYI, KENDİ ÇIKARLARIMIZI, HAKLARIMIZI SAVUNAMAZ DURUMDAYIZ"

"Biz gazetecilerin zaaf içinde olduğunu söyleyebilirim. Çünkü biz ne diyoruz, 'Gazeteciler, toplumun, kamunun çıkarlarını savunur' diyoruz. Ama şu anda bırakın kamunun çıkarlarını savunmayı, kendi çıkarlarımızı, haklarımızı savunamaz durumdayız. Çünkü örgütümüz yok. Sendikamız yok. Üstelik de çok fazla derneğimiz var. Biz çokluk içerisinde yokluk çekiyoruz. Şu anda geldiğimiz noktada, birkaç grevin olması bile bence yine her şeye rağmen umut veriyor. Sputnik açısından baktığımızda da Sputnik işverenin gazeteciliğin ne olduğunu anlamadığını düşünüyorum. Bir medya kuruluşunun zaten her şeyden önce kendi çalışanlarının haklarını doğru düzgün biçimde vermesi gerekir. Kendi çalışanlarının haklarını korumayan bir medya kuruluşu, zaten toplumun çıkarlarını savunamaz. O nedenle, umarım ki bir an önce Sputnik işvereni, gazeteci arkadaşların haklarını kabul eder, masaya oturur ve atılan arkadaşlarımızı geri alır.

"GÖNÜL İSTER Kİ VE DOĞRU OLAN DA ODUR, GREVDEKİ ARKADAŞLARA HER GÜN YÜZLERCE GAZETECİ ARKADAŞ GELSİN VE DESTEK VERSİN"

Son yıllarda özellikle genç arkadaşlarımız, mesleğe yeni giren arkadaşlar örgüt kültürü içerisinde yetişmemiş durumdalar. O nedenle örgütlere, sendikaya ve tabii sendikanın etkinliklerine, grevlerine de uzak duruyorlar. Elbette ki şu an bu yapılan destek yeterli değil. Gönül ister ki ve doğru olan da odur, bence burada grevdeki arkadaşlara her gün yüzlerce gazeteci arkadaş gelsin ve destek versin. Ama onu göremiyoruz, bu üzücü. Olsun ama yine de moral bozmamak gerekli. Böyle böyle mücadele büyüyecek zaten. Başka türlü olamaz."