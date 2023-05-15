Medical Point, akupunktur yöntemiyle sigarayı bırakma imkanı sunuyor

Medical Point Gaziantep Hastanesi, akupunktur yöntemiyle sigarayı bırakma imkanı sunuyor.

Hastaneden yapılan açıklamada, akupunktur yönteminin 4 bin 500 yıl önce Çin'de geliştirilen bir uygulama olduğu belirtildi.

Halihazırda tıbbi tedavi yöntemlerine ek olarak kullanılan, tamamlayıcı tıp uygulaması olarak bilinen akupunkturun, iğne anlamına gelen "acus" ile batırmak manasındaki "punctio" kelimelerinin bir araya getirilmesiyle oluştuğu bildirildi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Medical Point Gaziantep Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü'nden Uzm. Dr. Cengiz İşbilen, akupunktur ile tedavide hastanın cildine çok sayıda noktaya, çok ince çelik iğneler batırıldığını belirterek, iğnelerin vücuttaki meridyen adı verilen kanallardan geçtiğine inanılan ve "qi" olarak adlandırılan enerji akışını dengelediğini anlattı.

Bu durumun vücudun hastalıklarla savaşmak için doğal kimyasalları serbest bırakmasına imkan sağladığını kaydeden İşbilen, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu kimyasallar serotonin ve endorfinlerdir. Beyinde pozitif ruh hali sağlayan ve ağrıya karşı etkili maddelerdir bunlar. Akupunktur tedavisinden sonra birey kendini enerjik ve rahat hissetmektedir. Detaylı muayene sonrasında saptanan hastalığa veya rahatsızlığa göre uygun nokta kombinasyonları belirlenir. Akupunktur noktaları ciltte değişik bölgelerde, derinin 2 milimetre ila 4 santimetreye kadar değişen derinliklerde bulunur. Akupunktur tedavisinde kullanılan iğneler steril, tek kullanımlık ve insan saçı kalınlığındadır. İğneler ciltte, noktaya ve hastalığa göre değişen derinliklere batırılır."

İşbilen, iğnelerin 20 ile 60 dakika arasında bekletildiğini belirterek, akupunktur iğnelerinin, ağrının olduğu bölgeye yerleştirildiği zaman hissedilmediğini, çünkü nazikçe batırıldığını bildirdi.

Bir iğne istenilen derinliğe ulaştığında hafif ağrı, karıncalanma ve sıcaklık hissedilebildiğini aktaran İşbilen, çoğu zaman ağrı veya rahatsızlık hissinin sadece birkaç saniye sürdüğünü kaydetti.

"40 hastalığın tedavisinde kullanılabiliyor"

Uzm. Dr. Cengiz İşbilen, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre akupunkturun toplam 40 hastalıkta kullanılabildiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Akupunktur tedavisinde olumlu sonuç alınabilen başlıca hastalıklar arasında bel, boyun ve diz ağrısı, kireçlenme, fibromiyalji, romatizmal şikayetler, migren ve gerilim tipi baş ağrıları, sigarayı bırakma, zayıflama, mide bulantısı, kemoterapiye bağlı bulantı ve kusma, bronşit ve astım gibi kronik solunum yolu hastalıkları, alerjiler, hipertansiyon, gebelikte doğum sürecinin kısaltılması, adet krampları ve adet öncesi sendrom, endişe, depresyon ve uykusuzluk gibi psikiyatrik rahatsızlıklar, kronik kabızlık, ishal ve gastrit gibi fonksiyonel mide ve bağırsak problemlerin bulunuyor."

İşbilen, akupunkturun Türkiye'de sadece sertifikalı doktorlar tarafından ve Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat alınan merkezlerde uygulanabildiğini vurguladı.