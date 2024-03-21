MEB ve ÖSYM, Uluslararası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sempozyumu Düzenliyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 4- 6 Ekim'de "Uluslararası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sempozyumu" düzenleyecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'da gerçekleştirilecek uluslararası sempozyum ile MEB ve ÖSYM olarak ölçme ve değerlendirme alanına güncel bir bakış sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Yenilikçi ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarıyla ilgili konuları kapsayan sempozyumun tema ve alt temalarının "https://symp2024.osym.gov.tr/Symposium/" internet sayfasında yer aldığını duyuran Ersoy, alana ilgi duyan akademisyen, eğitimci ve tüm paydaşları bildiklerini sunmak ve dinleyici olarak katılmak üzere sempozyuma davet etti.

Sempozyum konuları arasında yapay zeka da bulunuyor

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sempozyumda kapsamlı araştırmalar sunulacak ve alanın önde gelen isimleri davetli konuşmacı olarak katılacak.

Sempozyumla ölçme ve değerlendirme alanına güncel bir bakış sunulması amaçlanıyor.

Dili Türkçe ve İngilizce olacak sempozyumda, bildiriler tam metin veya makale olarak yayımlanmak üzere sürece dahil edilecek.

Sempozyum konuları arasında "ölçme ve değerlendirmede dijitalleşme" kapsamında, yenilikçi ölçme ve değerlendirme uygulamaları, ölçme ve değerlendirmede yapay zeka uygulamaları, veri analitiği uygulamaları, "VR/AR, göz izleme, EEG" gibi ölçme ve değerlendirmede alternatif materyaller gibi başlıklar yer alıyor.