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Mavi Vatan-2025 tatbikatı seçkin gözlemci günü Marmaris'te başladı

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü Marmaris'te başladı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in şubat ayında Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesi gerçekleştirilen tatbikata 90 gemi, 50 hava aracı ve 20 bin personel katılırken, modernizasyonu tamamlanan TCG Oruçreis fırkateyni tatbikatta yer aldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de düzenlenen Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü başladı.

TCG ORUÇREİS DE KATILIYOR

Tatbikata katılan fırkateynler, sabah saatlerinden itibaren Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nden ayrıldı. Barbaros Sınıfı Fırkateyn Yarı Ömür Modernizasyon Projesi kapsamında modernizasyonu tamamlanan ilk gemi olan TCG Oruçreis de tatbikata katıldı.

Mavi Vatan-2025 tatbikatı Marmaris'te başladı

SAS TİMLERİ BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanlarının bulunduğu TCG Salihreis fırkateyni, liman çıkışında bekleyen TGC Oruçreis fırkateyni tarafından 19 pare top atışı ile selamlandı. Tatbikatın "Taktik Pençe Harekatı" kapsamında, SAS timleri helikopterle bölgeye intikal etti. Suya atlayan tim, tespit edilen mayını monte edilen patlayıcıyla imha etti.

SAT TİMLERİ YILANCIK ADASI'NA BAYRAK DİKTİ

Tatbikat senaryosu gereği helikopterlerle adaya çıkarma yapılmadan önce top atışı gerçekleştirildi. Botlarla sahile taarruz edilmesinin ardından SAT timleri Marmaris Yılancık Adası'na bayrak dikti. Denizdeki SAT timleri "üzüm salkımı" yöntemiyle helikopterle sudan alındı. Helikopterden halatlarla TCG Göksu fırkateynine inen SAT timleri, senaryo gereği geminin güvenliğini sağladı. Tatbikatta, denizde malzeme transferi kapsamında Ada sınıfı korvet TCG Burgaz ve TCG Büyükada sancak gemileri, TCG Salihreis ile malzeme transferi gerçekleştirdi.

Mavi Vatan-2025 tatbikatı Marmaris'te başladı

90 GEMİ, 20 BİN PERSONEL KATILIYOR

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2023 yılı dış kaynaktan astsubay temini kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ilk defa katılan bilgi teknolojileri, ikmal ve idari sınıfından kadın astsubayları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Şubat ayında Türkiye'ye yapması beklenen ziyaret öncesinde düzenlenen "Mavi Vatan-2025" tatbikatına, 90 gemi, 50 hava vasıtası ve 20 bin personel katılıyor.

Mavi Vatan-2025 tatbikatı seçkin gözlemci günü Marmaris'te başladı
Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Dünya' da çok başarılı harp sanatını yakından görmek isteyen Dünya Askeri Komutanları gelsinler Türk Askerlerini izlesinler.

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