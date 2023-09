Marvel'ın Avengers: Secret Wars Filminin Yönetmeni Sızdırıldı

Bu yılın başlarında Marvel, Avengers: Secret Wars'un çıkış tarihini 7 Mayıs 2027'ye erteledi. Tabiki bu karar yazarların greve gitmesinden sonra ama oyuncuların grevinden önce verilmişti. Oyuncular grevlerini duyurmadan önce Marvel birkaç yapım üzerinde çalışıyordu. Deadpool 3 gibi. Ne yazık ki bu durum birden fazla filmin gecikmesine yol açacak. Ancak güzel haberler de yok değil. Marvel, Avengers 6'yı Sam Raimi'nin yönetmesini istiyor.

Avengers: Secret Wars'un yönetmeni sızdırıldı!

Marvel, MCU'nun Secret Wars finaline gittiğini doğruladı. Ancak bundan önce Anthony ve Joe Russo kardeşler, Avengers 6 ile ilgili çeşitli söylentilerde ortaya çıkmıştı. Infinity War ve Endgame'deki başarılarıyla yıldız gibi parladılar. Tüm bunlar göz önüne alındığında, Russo kardeşler Secret Wars'u yönetmek için adeta biçilmiş kaftan.

Russo kardeşler bu konuyla ilgilendiklerini defalarca reddetti. Ancak bu, sektördeki son gelişmelerden çok önceydi. Kang Hanedanlığı ve Secret Wars'ta gecikme yaşanması muhtemel duruyor. Marvel, bu devasa projeler için farklı yönetmenlerle anlaşabilir. Grevle birlikte geciken onlarca proje varken Russo kardeşlerin Marvel ile anlaşması kaçınılmaz gibi.

Sources confirmed that Sam Raimi is Marvel's top choice to direct Secret Wars pic.twitter.com/Gf0hZYpEKn — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) September 6, 2023

Marvel, biri hariç tüm filmlerini erteledi!

Şüphesiz Marvel'ın aklında başka bir isim var. Doctor Strange in the Multiverse of Madness ile tüm dünyanın dikkatini çeken Sam Raimi'nin MCU'ya dönmesi epey heyecan verici olacak. Şunu da unutmamak gerek. Tabiki Marvel filmleri sadece yönetmenin başarısına bağlı değil. İyi bir senaryo ve iyi bir kamera arkası ekibi, başarının anahtarı.

Sızan bilgiler sadece yönetmenin kim olacağıyla sınırlı değil. Avengers: Secret Wars söylentilerine aşina iseniz filmin, hemen hemen her Marvel karakterini içerebileceğini biliyorsunuzdur. Wolverine (Hugh Jackman) ve X-Men'i, Secret Wars'ta görebiliriz. Hatta Spider-Verse karakterleri bile Avengers 6'da karşımıza çıkabilir.

Marvel,, filmin ne zaman vizyona gireceği ve kadrosu hakkında kesin bir açıklama yapmadı. Söylentilere göre Secret Wars o kadar büyük ki Marvel'ın onu iki parçaya ayırması gerekecek. Ancak Avengers 7 unvanı henüz resmileşmedi.