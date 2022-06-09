Martıların kavgasını film izler gibi izlediler - Haberler

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Martıların kavgasını film izler gibi izlediler

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Trabzon'un Of ilçesinde sokak ortasında 2 martının kavgasını çevredeki vatandaşlar ayırmak yerine film izler gibi izlediler.

Trabzon'un Of ilçesinde sokak ortasında 2 martının kavgasını çevredeki vatandaşlar ayırmak yerine film izler gibi izlediler. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.

Of ilçesinde Atatürk Bulvarı üzerindeki ara sokakta yerde yürüyen iki martı bir süre sonra birbirleri ile kavga etmeye başladı. Martıların çıkardıkları sesleri duyan ve kavgalarını gören çevredeki vatandaşlar film izler gibi martıların kavgasını izlerken, "Döğüşmeyin" diyerek martıların ayrılmasını istediler. Kavgacı martılar bir süre sonra vatandaşların kendilerine seslenmesi ile uçarak sokaktan ayrıldılar.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Atatürk Bulvarı Trabzon kavga Güncel Haberler

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