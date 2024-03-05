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Marmaris'te Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda sentetik uyuşturucu, kokain, kenevir tohumları ve kenevir bitkisi ele geçirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.G.B'nin (39) uyuşturucu ticareti yaptığı ve kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu, kokain, hibrit kenevir tohumları ve 151 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.G.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Marmaris Kenevir Muğla Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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