Marmaris'te park halindeki otomobilde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, park halindeki bir otomobilin içinde 2 gün mahsur kalan sahipsiz Kedi, kurtarıldı.

Tepe Mahallesi Yeni Yol Caddesi'nde, bir otomobilin içinde 2 gündür aynı kediyi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Otomobilin yanına gelen polis, araç sahibine ulaştı. Araç sahibinin gelmesiyle otomobil açıldı ve kedi dışarıya çıkarıldı. Ekipler tarafından su verilen kedi, bir müddet sonra sokakta gözden kayboldu.

Araç sahibi ise kedinin kendisine ait olmadığını, park ettikten sonra içeriye girmiş olabileceğini belirtti.