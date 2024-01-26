Marmaris'te mahsur kalan 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, karadan ulaşımın olmadığı bölgede mahsur kalan 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çiflik Koyu mevkisinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulundukları bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ve dalış timi sevk edildi.

Ekiplerin kurtardığı 17 düzensiz göçmen limana getirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.