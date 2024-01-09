Marmarabirlik, 35 Milyon Dolarlık İhracat Hedefliyor

Marmarabirlik bu yıl 35 milyon dolarlık ihracat yapmayı hedefliyor.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, yazılı açıklamasında bu yıl ihracat yaptıkları ülke sayısını 70'e çıkarmayı planladıklarını ifade etti.

Birliğin 2022-2023 yılında cirosunun 2 milyar 945 milyon lira olduğunu belirten Asa, şunları kaydetti:

"2024 yılında amacımız 5 milyar 900 milyon lira net ciro hedefine ulaşmaktır. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) İhracat Şampiyonları listesinde Marmarabirlik 7 kez ihracat şampiyonu olmuştur. Toplam zeytin satışlarımızın içinde ihracat payı yüzde 25'tir. 2024 yılında 35 milyon dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz. Kendini yenileyen, sürekli yatırım yapan Marmarabirlik, örnek bir yönetim ve ekip çalışmasıyla başarılara ulaşmış ve 2010'dan bugüne Entegre Tesisler başta olmak üzere toplam 210 milyon liralık yatırım yapmıştır. Entegre tesislerimizin ambalajlı ürün anlamında yıllık üretim kapasitesi 30 bin tonlardan, 55 bin tonlara yükselmiştir. 2010 yılında 8 kooperatifimizde 50 bin tonlarda olan depolama kapasitesi yapılan yeni depolama tesislerimizle 80 bin tonlara çıkarılmıştır. Hedefimiz, 100 bin tonlara ulaşmaktır."

Asa, girdi maliyetlerini düşürmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "2009-2010 iş yılında 1 milyon 965 lira zirai ilaç ve sigorta desteği verilirken, 2022-2023 iş yılında zirai ilaç, gübre, akaryakıt ve sigorta desteği 153 milyon 82 bin lira olmuştur. Zeytin ağaçlarının verimliliğinin artırılması için üreticilerimize son 13 yılda toplam 386 milyon 361 bin lira gübre ve zirai ilaç desteği sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.