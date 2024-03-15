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Marmara Kıraathanesi'nde Söz Meclisten İçeri Söyleşileri Düzenlendi

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Marmara Kıraathanesi'nin düzenlediği 'Söz Meclisten İçeri' söyleşilerinin konuğu Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer ve yazar Halit Bekiroğlu oldu. Etkinlikte Gazze'deki durum, kariyer yönetimi ve gelecek planlaması gibi konular ele alındı.

Marmara Kıraathanesi'nin düzenlediği "Söz Meclisten İçeri" söyleşilerinin konuğu Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer ve yazar Halit Bekiroğlu oldu.

Ramazan dolayısıyla Üsküdar'daki Marmara Kıraathanesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan yazar Halit Bekiroğlu, Gazze'deki mevcut durumun ciddiyetine değinerek, "Gazze'yi konuşacağız ama Gazze'yi sadece acılar katliamlar üzerinden değil çözüm üzerinde konuşacağız." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. İbrahim Halil Üçer de kariyer yönetimi ve gelecek planlaması üzerine tavsiyelerde bulunarak, "Arkadaşlarınızla kurduğunuz ilişki sizi Allah katında güzel yerlere taşısın. Amacınız Allah'ın rızasını kazanmak olsun." dedi.

"Marmara Kıraathanesi'ni tam 40 yıl sonra ihya etmek istedik"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Marmara Kıraathanesi Koordinatörü Mücahit Kıbrıs ise böyle bir mekanı Küllük ve Marmara Kıraathaneleri geleneğinden yola çıkarak kurduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"1984'te kapanan Marmara Kıraathanesini tam 40 yıl sonra ihya etmek istedik. Bir kültür ortamı, bir edebi muhit, teklifsiz çay sohbetlerinin yapılabileceği bir mekan arzusuyla kurduk."

Ramazan ayı boyunca 21.30'da başlayacak söyleşilere, gelecek günlerde Mahmut Bıyıklı, İsmail Halis, Yusuf Kaplan, Süleyman Ragıp Yazıcılar ve Dursun Gürlek konuk olacak.

Prof. Dr. Mustafa Şentop, Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, Muhammet Talha Odabaşı, İsmail Kılıçarslan ve Özkan Öze'nin katılımıyla gerçekleştirilen önceki söyleşilerde edebiyattan felsefeye birçok konu ele alındı.

Söyleşi programına Marmara Kıraathanesi'nin sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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