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Marmara'da 2 dalgıç, 320 kilogram orkinos avladı

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Kocaeli'nin Gebze kıyılarında denize açılan dalgıçlar, zıpkınla 2.5 metre uzunluğunda 320 kilogram ağırlığında nadir görülen mavi yüzgeçli orkinos avladı.

Marmara'da 2 dalgıç, 320 kilogram orkinos avladı

Ender görülen mavi yüzgeçli orkinos zıpkına takıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze kıyılarında denize açılan dalgıçlar, zıpkınla 2.5 metre uzunluğunda 320 kilogram ağırlığında nadir görülen mavi yüzgeçli orkinos avladı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi kıyılarında avlanmak için denize açılan Görkem Gürsoy ve Volkan Topçu, ender görülen mavi yüzgeçli, 2.5 metre uzunluğunda, 320 kilogram ağırlığında orkinos avladı. İki dalgıç saplanan zıpkınla uzaklaşan orkinosu, üçüncü günün sonunda bularak kıyıya çıkarttı.

İki senedir ekip arkadaşı Volkan Topçu ile beraber dalış yaptıklarını ve orkinos balığının peşinde olduklarını anlatan Görkem Gürsoy, "Bu balığı avlamak istiyorduk. Sonunda kısmet oldu. Karşımıza çıktı, avlayabildik. Türkiye'nin en büyük boyutlarından bir tanesidir. Hatta bu boyutlarda avlanan bir balık olduğunu bulamadık, göremedik, duyamadık. 2.5 metre 320 kilo mavi yüzgeçli orkinos. Çok önemli ve değerli bir balık. Tarım Orman Bakanlığından da geldiler. Ölçtüler, biçtiler kayda geçtiler" dedi. Her sabah balık avlamak uğruna dalışa gittiklerini de sözlerine ekleyen Gürsoy, vurdukları balıkları sokak hayvanlarına ve ihtiyacı olanlara verdiklerini, satış amaçlarının olmadığını belirtti.

Daha öncesinde de balığı gördüklerini fakat atış yapmadıklarını sadece su altı kameraları ile çekim yaptıklarını söyleyen Volkan Topçu, "En son beraber atış yapma kararı aldık. Hazırlandık ve yine aynı dalışımızı yaptık. Birlikte hayvana atışımızı yaptık. Hayvan cüsseli, 320 kilogram ve 2.5 metre uzunluğu vardı. Ekipmanlarımızı parçaladı, ipler dayanmadı. Atmış olduğumuz zıpkının makarasını koparttı. Bu şekilde uzaklaştı. Bu bölgede geçen sene bu ağırlıklı yarısı kadarını görmüştük. 200 kilogram kadarını gördük ve kayıt altına aldık. Bu sene ilk defa böyle büyük bir hayvan ile karşılaştık. Normal bir orkinos değil mavi yüzgeçli bir orkinostur. Ender görülen bir tiptir' diye konuştu.

Üçüncü günde kıyıya alabildik

Balığı gördüklerinde heyecanlandıklarını anlatan Topçu, "Devasa bir balık karşı karşıyasınız. İki avcı, o da avcı biz de avcıyız. Bir,iki saniye sonra atış kararı aldık ve atışımız yaptık. Hayvan tamamen kas kütlesi olduğu için 8 saniye içerisinde 90 metre ipi alıp gitti. Zıpkınımızın şişi üstündeydi. Onunla birlikte uzaklaştı. Biz peşini bırakmadık. Tekne ile aramaya devam ettik. Birçok farklı noktada dalış yaptık. Sonuçta 90 metre ip vardı. İpin ucunu görüp hayvanı alırız diye. Birinci gün bulamadık. İkinci gün dalışlara devam ettik. Akşam eve gitmedik tekne ile gelip aradık. 3 günde açıkta bir yerde yüzeye çıkmıştı. Bu şekilde kıyıya getirdik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Balıkçılık Kocaeli Marmara Güncel Gebze Doğa Spor

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