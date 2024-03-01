Mardin Valisi, öğretmene başarı belgesi verdi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Kızıltepe ilçesinde bir okulda boğazına madeni para kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası uygulayarak kurtaran öğretmen Ferhat Erol'a başarı belgesi verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ve öğretmen Ferhat Erol'u makamında kabul etti.

Akkoyun, Selahaddin Eyyübi İlkokulunda 3. sınıf öğrencisi Atiye Özgün'ün Heimlich manevrası uygulayarak kurtaran öğretmen Erol'u kutlayarak, başarı belgesi verdi.

İlk yardım eğitiminin önemini vurgulayan Akkoyun, öğretmenin soğukkanlılığı ve bu hareketinin herkese örnek olduğunu ifade etti.