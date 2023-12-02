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Mardin Valisi Derik ilçesini ziyaret etti

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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Derik ilçesini ziyaret ederek, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun,

Derik ilçesini ziyaret etti.

Derik Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Vali Akkoyun, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır ve kurum amirlerinden ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nı da ziyaret eden Akkoyun, askerlerle yemek yedi.

Daha sonra Tekstil Atölyesi'ni ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Akkoyun, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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