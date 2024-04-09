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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde belediye, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Kızıltepe Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren ilçede aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlara, ulaşımda aksamalar, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

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