Mardin haberleri... Mardin'de otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Mardin gündem haberi: Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen otomobildeki Irak uyruklu 4 kişi yaralandı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen otomobildeki Irak uyruklu 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Irak plakalı otomobil, D-400 kara yolunun kırsal Durakbaşı Mahallesi mevkisinde devrildi. Kazada, otomobildeki Irak uyruklu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar Nusaybin Mardin Irak Güncel Haberler

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