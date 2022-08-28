Mardin haberleri... Mardin'de otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
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Mardin gündem haberi: Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen otomobildeki Irak uyruklu 4 kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen otomobildeki Irak uyruklu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Irak plakalı otomobil, D-400 kara yolunun kırsal Durakbaşı Mahallesi mevkisinde devrildi.
Kazada, otomobildeki Irak uyruklu 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel